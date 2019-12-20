Dumlupınar'da köy yollarını genişletme çalışmaları

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kızılcaköy ve Selkisaray arası grup köy yolunda, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yol genişletme çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu çalışmaları yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere alanı ziyaret etti.

Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, '' Vatandaşlarımızın daha sağlıklı koşullarda ulaşım ihtiyaçlarını yerine getirmeleri için köy yollarımızda başlatılan altyapı, genişletme, bakım ve onarım işleri titizlikle devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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