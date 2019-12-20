Kütahya’da maden sahası rehabilitasyon çalışmalarıyla fidanlar toprakla buluşuyor

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, ormanlık alanlarda yapılan madencilik faaliyetleri sonrası sahalardaki görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve sahaları yeniden eski haline getirmek için yapılan maden sahası rehabilitasyon çalışmaları ile fidanlar toprakla buluşturuluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen “Geleceğe Nefes” fidan dikim seferberliği kapsamında Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Porsuk İşletme Şefliği Beşçam mevkiinde bulunan maden sahasında dikilen fidanlar yerinde görüldü.

Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yaşar Yaman Sağlam, İzin İrtifak Şube Müdürü Savaş Serdar Ateş ve Sabuncupınar Orman İşletme Şefi Sümeyra Ezgin Çapar dikim sahasında gerekli kontrolleri yaparak, Kümaş Manyezit Sanayi Aş. Proje Yöneticisi Tuğba Özyiğit’ten bilgiler aldılar.

Geleceğe Nefes Olmak İçin Kümaş maden rehabilitasyon sahasında dikilen fidanların hayata tutunduğunu belirten Yetkililer, dikim seferberliği kapsamında toprakla buluşturulan 5 bin fidanın yarınlarda sahayı yeşile bürüyerek, maden sahasından kalan kötü görüntünün çehresini değiştireceğini ifade ettiler.

KÜTAHYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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