Simav ilçe stadının suni çimleri yenileniyor

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Simav ilçesinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nün katkılarıyla başlatılan suni çim kaldırma çalışmalarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav’ın sportif faaliyetlerde altın çağını yaşadığını belirtti. Biçer “ Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 800 bin TL karşılığında yaptığı ihale ile, ilçe stadımızın suni çim değiştirme işlemlerine başladık. Saha içindeki çimlerin söküm işlerini Fen İşleri Müdürlüğümüzün titiz çalışmalarıyla kaldırdık. Kale arkası sektörlerin tesviye işlerini tamamlayıp, okçuluk alanlarının çim döşeme işlerine başladık. Son yıllarda ilçemizde başarıyla gerçekleştirilen Türkiye şampiyonalarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyoruz. İlçe stadımızın suni çim değişimi için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

KÜTAHYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:46

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.