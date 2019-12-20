Cezaevine kargolanan süs kabağından uyuşturucu çıktı

KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesindeki kapalı cezaevine kargo ile gönderilen süs kabağının içinden 20 gram esrar çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1´i infaz koruma memuru 3 şüpheliden, kargoyu gönderen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilecik´te oturan E.K., bir yakının kaldığı Kütahya´nın Tavşanlı ilçesindeki kapalı cezaevine, içerisine 20 gram esrar gizlediği süs kabağı gönderdi. Kargonun alıcı kısmına M.E.´nin adını yazan şüpheli E.K., aynı cezaevinde infaz koruma memuru olan İ.G.´nin cep telefonu numarasını irtibat hanesine yazdı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de kargo ile uyuşturucu geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla kargo şirketinde arama yapan polis ekipleri, Tavşanlı Cezaevi'ne gidecek olan paketi açtıklarında süs kabağı buldu. Kabak içerisinde yapılan detaylı aramada ise 20 gram esrar gizlendiğini tespit etti.

Bilecik´ten kargoyu gönderen E.K., kargo paketinde ismi yazan M.E. ile telefon numarası yazan infaz koruma memuru İ.G.´yi gözaltına aldı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü´nde ifadeleri alınan şüpheliler, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden kargoda adı yazılı M.E. ifadesinin ardından, infaz koruma memuru İ.G. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kargo paketini gönderen E.K. ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



KÜTAHYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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