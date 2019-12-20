Prof. Dr. Vural Kavuncu, 'En başarılı rektörler' arasında

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Vural Kavuncu'nun, Türkiye’nin en başarılı rektörleri arasında yer aldığı bildirildi.

'Web of Science'nin verilerine göre, Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu, bilimsel çalışmaların verimliliği konusunda en iyi rektörler arasında yer aldığı belirtildi.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) Direktörü Prof. Dr. Engin Karadağ tarafından, Türkiye'deki üniversite rektörlerinin akademik performansları ile ilgili istatistikler açıklandı.

'Web of Science'nin verilerini değerlendirip, H Endeksi 15 ve üzeri olan rektörler, ÜniAr tarafından alfabetik olarak sıralandı. Bilindiği gibi akademi dünyasında öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarındaki başarıları 'H Endeksi' ile ölçülüyor.

Buna göre Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, yapılan bilimsel çalışmaların verimliliği konusunda, Türkiye’nin en başarılı rektörleri listesine girdi.

Listede ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran S. İnan ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen gibi isimler bulunduğu belirtildi.

KÜTAHYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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