Kaymakam Karadağ: "Köylerimizin neredeyse tamamında içme suyu problemi var"

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, ilçeye bağlı 25 köyün neredeyse tamamında içme suyu problemi olduğunu ifade etti.

Beyköy, Saklar ve Kurtdere köylerinde yapımı süren ve tamamlanan çalışmalara yönelik yerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Karadağ, vatandaşlarla bir araya gelip talepler üzerine istişarelerde bulundu.

İlçenin 25 köyünün neredeyse tamamında içme suyu problemi olduğunu söyleyen Karadağ, yeni dönemde tüm köyleri içine alacak şekilde bir çalışma yapılacağını ve bu doğrultuda Hisarcık köylerindeki içme suyu probleminin en aza indirileceğini belirtti.

KÜTAHYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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