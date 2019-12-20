DPÜ KAMER’den Kros Otomotiv’e teknik gezi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kariyer ve Mezun Merkezi, üniversitenin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 45 öğrenci için Kros Otomotiv’e teknik gezi düzenledi.

Üniversitenin Mühendislik, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Kütahya Uygulamalı Bilimler fakülteleri ile Kütahya Teknik Bilimler, Kütahya Sosyal Bilimler ve Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokullarının öğrencilerinden 45 kişilik bir öğrenci grubu, DPÜ KAMER Koordinatörü Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil eşliğinde Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Kros Otomotiv'e gelerek, şirketin genel merkezini ziyaret ettiler ve yetkililerden bilgi aldılar.

Gezide Kros Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yıldırım, şirketi hakkında genel bir tanıtım yaptı. İş ve staj programları hakkında öğrencilere ayrıntılı bilgiler verdi.

Yıldırım, DPÜ KAMER eşgüdümünde Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında gerçekleştirilen Mentorluk Projesi'nin paydaşlarından biri olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, şirket bünyesinde sürdürdükleri KEP Projesinin de öğrenciler için önemli bir staj olanağı olduğunu ifade etti.

Şirket tanıtımının ardından gezi, fabrikanın iş alanlarının gezilmesi ve öğrencilere yemek ikramı ile sona erdi.

Ziyaretin sonunda Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil, Selçuk Yıldırım'a ziyarete ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ederek günün anısına Üniversitenin anahtarını sundu.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Öğr. Gör. Ebeoğlugil, Kütahya sanayisinde iş olanağı sağlayan şirketlerin öğrenciler tarafından daha iyi tanınmasının yanında staj ve iş başvuruları açısından öğrencilerin farkındalık düzeyinin artırılması adına bu tür gezilerin bahar döneminde de sürdürüleceğini belirtti.

KÜTAHYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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