Elektrikli sobadan çıkan yangında ev yandı

"O benim sünnetim değildi"

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KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, bir binanın üçüncü katındaki daire, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında küle döndü.

Özyurt Mahallesi'nde Süleyman Karasu'ya ait binanın üçüncü katında saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden Süleyman Karasu, ailesi ile birlikte diğer katlarda oturan komşularını da uyararak binayı tahliye etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, su sıkarak 1,5 saatlik çaba sonucu alevleri sönürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, binanın üçüncü katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.FOTOĞRAF



KÜTAHYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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