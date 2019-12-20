Eğitimini tamamlayan 600 bedelli er yemin etti

"O benim sünnetim değildi"

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Kütahya’da eğitimini tamamlayan 37. dönem bedelli erler için Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi.

37. dönem bedelli erler için düzenlenen törene; Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri, askeri erkan ile asker aileleri katıldı.

Sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenlerde eğitimlerini tamamlayan 600 bedelli er, Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.

KÜTAHYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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