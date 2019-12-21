Aslanapa'da köy yollarını genişletme çalışmaları

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde köy yollarını genişletme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Aslanapa AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Ali Okumuş, yaptığı açıklamada, ''Atalarımızın sözünü düstur edinerek yollarımızı imar etmeye devam ediyoruz. Geçen yıl söz verdiğimiz ilçemiz Senişler köyümüzün yol genişletme çalışmalarını muhtarımızla istişare edip yerinde inceledik. Kış şartları ağırlaştırmadan yolumuzu bitirip köylülerimizin hizmetine sunmak hedefimiz. Devletimiz tüm imkanları ile köy yollarımızın sorunsuz olması için çalışıyor. Yıllardır sorun olan bu yolun genişletilip yapılmasında emeği olan tüm yetkilelerimize teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:40

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