Dumlupınar'da aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı kapsamında aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı, Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hazırlanan "20202021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla yapılan toplantıya Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Işık, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, İlçe Emniyet Amiri Asil Kırcın ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, ''İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortaklaşa yürütmüş olduğu koordinasyon planı kapsamında yapılan toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. Ayrıca Dumlupınar ilçesinde 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için ilçe bazında ve bakanlıklar tarafından planlanan tedbirler değerlendirildi'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:40

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