Mevlana vuslatının 746’ncı yıl dönümünde Gediz'de anıldı

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından, Mevlana Celaleddini Rumi'nin Hakk'a vuslatının 746'ncı yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenledi.

Doç. Dr. Mustafa Güneş’in konuşmacı olarak katıldığı programa, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Gediz Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Herdem Ney Musikisi Topluluğu Türk Tasavvuf Müziği konseri ile en güzel ilahiler Semazen gösterisi eşliğinde izleyicileri mest etti. Program sonunda Kur’anı Kerim Tilaveti yapılarak, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük, Doç.Dr. Mustafa Güneş’e ve Herdem Ney Musikisi Topluluğu’na teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu.

KÜTAHYA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:40

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