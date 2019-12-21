"Yeni yılda hızlı bir dönüşüme şahit olacağız''

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçenin içme suyu ve alt yapı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Proje Koordinatörü Umut Işık, Su Yönetim İşleri Genel Müdürü Bilal Dikmen ve Genel Müdür yardımcısı Yakup Karaaslan'la Ankara'da bir araya geldi.

Ziyaretin gündeminin Emet göleti arıtma tesis ve isale hattı projelerinin hızlandırılması olduğu bildirildi.

Ziyaretin oldukça olumlu geçtiğini belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ''Emet ilçesinde sağlıklı içme suyu ve modern alt yapı çalışmalarını en kısa sürede tamamlamaya kararlıyız. 2020 yılına girerken, 2023 vizyonu çerçevesinde ilçemizin Emet göletinden sağlıklı içme suyu, şehir su hatları, yağmur kanalları modern kanalizasyon çalışmalarını tamamlamaya kararlıyız. Halen su tutma aşamasında olan Emet göletimiz için yapılacak arıtma tesisi ve ilçemize nakli aşamasında ÇED raporları da tamamlanan projede test süreçlerinin hızlandırılması, yönetim koordinasyonunun artırılması gibi teknik konularda sayın genel müdürümüzle bir araya geldik. Konunun ilçemiz adına hassasiyet ve aciliyeti aktarılarak, destek sözü aldık. İlgi ve alakaları için genel müdürümüz ve müdür yardımcımıza teşekkür ediyoruz. 72 milyona mal olacak ve yarısı hibe olacak çalışmalar için diğer yandan mali kaynak çalışmalarımızda da olumlu bir şekilde ilerliyoruz. 2020 yılı itibarı ile Emet’te içme suyu ve modern alt yapıda inşallah hep birlikte hızlı bir dönüşüme şahit olacağız“ dedi.

KÜTAHYA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:40

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