Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

"O benim sünnetim değildi"

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza,Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın yaya H.K.'ya, Y.M.'nin kullandığı 43 AAL 350 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kazada, yaralı kadına ilk müdahale Tavşanlı 112 Ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı H.K. ilk yapılan ilk müdahalenin ardından, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÜTAHYA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:40

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