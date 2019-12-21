Kütahya'ya şehit ateşi düştü

Hakkari'de görev yaptığı sırada operasyonda ağır yaralanan Kütahya Simavlı Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Hakkari'de görev yaptığı sırada terör örgütünün döşediği el yapımı patlayıcıya basarak ağır yaralanan Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, tedavi için GATA'ya sevk edildi. Yaralı asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Simav Güney Beldesi Fatih Mahallesi'nde ikamet eden anne Gülizar, baba Recep Tunç’un 2 erkek evladının küçüğü olan Ahmet Tunç’un bekar olduğu ve 2 ay önce göreve başladığı belirtildi.

Tunç'un cenazesinin yarın Simav ilçesine bağlı Güney beldesinde toprağa verileceği belirtildi.

KÜTAHYA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:46

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.