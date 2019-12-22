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Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Tunç son yolculuğuna uğurlandı Anne Gülizar Tunç, "Allah şefaatinden bizleri mahrum etmesin. ...

İHA

Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Güney beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Tunç son yolculuğuna uğurlandı Anne Gülizar Tunç, "Allah şefaatinden bizleri mahrum etmesin. Şehitliği bize verdi. Nur içinde yat oğlum" diyerek evladının fotoğrafını öptü Anne Tunç, evladı ile tabutunun başında fotoğraf çekinerek veda etmek istediğini belirtti

Hakkari Çukurca’da PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, memleketi Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Güney beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Tunç’un naaşı, cenaze aracı ile Simav ilçesine bağlı Güney beldesindeki babaevine getirilerek helallik alındı. Tunç’un naaşı daha sonra cenaze namazı için belde meydanına getirildi. Burada yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Gülizar Tunç, "Allah imanını bütün versin. Allah şefaatinden bizleri mahrum etmesin. Şehitliği bize verdi. Nur içinde yat oğlum" diyerek evladının fotoğrafını öptü. Anne Tunç, evladı ile tabutunun başında fotoğraf çekinerek veda etmek istediğini belirtti.
Kütahya İl Müftü Yardımcısı Mehmet Uzunca tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Tunç’un tabutu askerler tarafından omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde mezarlığa getirildi. Şehit daha sonra dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Ahmet Tunç’un babası Recep Tunç ve annesi Gülizar Tunç, Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çekiç, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Hakkari’nin Çukurca ilçesi Spingin Tepesi’nde 19 Aralık akşamı yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında PKK’lı teröristlerin yer altına döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 22 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Tunç yaralanmış ve Ankara’daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Tunç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

KÜTAHYA

22 Aralık 2019 Pazar

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