İki günde 160 bin TL toplandı, Nurettin protezine kavuştu

KÜTAHYA'da, 4 yıl önce ziyaretine gittiği ağabeyinin kaldığı özel yurdun mutfağında elini kıyma makinesine kaptıran ve sağ kolu dirseğin altında kesilen Nurettin Ekşi (16) için başlatılan valilik onaylı yardım 2 günde sonuç verdi. Sanatçı Haluk Levent´in sosyal medyada paylaşıp destek verdiği Ekşi için 2 günde 160 bin TL toplandı. Ekşi protezine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtip, "Bu saatten sonra hayaller kurup, o hayallerimi gerçekleştirmek için peşinden koşacağım" dedi.

Olay, 22 Ağustos 2015'te, merkeze bağlı İkizhöyük köyünde ortaöğretim öğrencilerinin kaldığı Özel İkizhöyük Talebe Yurdu'nda meydana geldi. Nurettin Ekşi, yurtta kalan ağabeyi Serkan Ekşi'yi (19) ziyarete gitti. İki kardeş dışarı çıkmak için yurt müdürü Mehmet Kalkan'dan izin istedi. Müdür Kalkan da yurttaki işlerin bitirilmesini isteyip iki kardeşi mutfağa gönderdi. Ağabey Serkan Ekşi bulaşık yıkarken, yurdun aşçısı Bünyamin Dağ da Nurettin Ekşi'den etleri kıyma makinesine koymasını istedi. Nurettin Ekşi etleri koyarken sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Kıyma makinesiyle birlikte hastaneye götürülen Nurettin'in sağ kolu dirseğinin altından kesildi.

NURETTİN İÇİN HESAP AÇILDI

Yurt Müdürü Mehmet Kalkan ile aşçı Bünyamin Dağ hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan Kütahya 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, mahkeme aşçı Bünyamin Dağ'a 18 ay 20 gün hapis cezası verip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, diğer sanık yurt müdürü Mehmet Kalkan'ı ise 'dosyaya yansıyan kesin, somut ve inandırıcı delil elde edilmemesi nedeniyle' beraat ettirdi. Ekşi ailesi, Nurettin´in sağ koluna protez takılabilmesi için Kütahya Valiliği´nden makbuz karşılığında yardım toplama izni aldı. Ancak yeterli para toplanmadığı için bu kez de bankada hesap açarak yardım kampanyası başlatmak için dilekçe verdi. Sağlık Bakanlığı ve Kütahya Valiliği yaptığı değerlendirmelerin ardından Nurettin Ekşi´ye bankada hesap açarak yardım toplama onayı verdi.

HALUK LEVENT DESTEK OLDU

Kütahya Valiliği´nden yardım toplamak için onay çıkmasının ardından şarkıcı Haluk Levent sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu. Kampanyanın resmen başlamasının ardından 2 günde kol protezi için gerekli olan 160 bin TL toplandı. Sanatçı Haluk Levent, en düşük teklif veren firmadan kol protezi alarak Nurettin Ekşi'ye takılmasını sağladı.

`5 YILDIR HAYAL KURAMIYORDUM´

Yaklaşık 5 yıldır sağ kolu dirseğin altında kesik olarak yaşayan Nurettin Ekşi, protezle birlikte yeniden hayal kurmaya başladığını söyledi. Protezine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu alışmaya çalıştığını ifade eden Ekşi, "Geçen yıl Haluk Levent aileme ulaşmış. Valilik izinleri ve gerekli belgeler hazırlandıktan sonra protez koluma kavuştum. Kullanmaya başladım. Henüz alışma aşamasındayım, yapamadığım hareketler var. Bir ay sonra yeni bir seans var. Bu seanslardan sonra daha iyi kullanmaya başlayabilirim diye düşünüyorum. Haluk Levent ve Ahbap grubuna çok teşekkür ediyorum. Özellikle anneme bu zor zamanları geçirdiğim 5 yılda benim için mücadele etti. Olaydan sonra hiç hayal bile kurmamıştım. Bu saatten sonra hayaller kurup o hayallerimi gerçekleştirmek için peşinden koşacağımı buradan söylemek istiyorum" dedi.

`ÇOK AĞIR BİR İMTİHANDI´

Nurettin Ekşi'nin Annesi Muhterem Ekşi de çok ağır bir imtihandan geçtiklerini belirterek, "5 yıl öncesi bu olay benim başıma geldi. Allah hiçbir anne babaya yaşatmasın. Çok ağır bir şey ama bir yıl öncesi Haluk Levent bize ulaştı. 'Ben Nurettin´in ağlayan gözlerini güldüreceğim' dedi. Şu an oğlum protez koluna kavuştu. Bütün anne babalar uyumasın evlatlarını bu şekilde gezdirmesin evlatlarına yardımcı olsunlar. Anne babalar için çok zor ve ağır bir imtihan. Ben Haluk Levent ve Ahbap topluluğuna çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



KÜTAHYA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:40

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