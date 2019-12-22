Bilecik’te aranan şahıs Kütahya’da yakalandı

"O benim sünnetim değildi"

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Bilecik’e bağlı Bozüyük ilçesinde hırsızlık suçundan dolayı aranan şahıs, Kütahya’da polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Bozüyük ilçesinde işlediği hırsızlık suçundan dolayı 11 ay 7 gün hapis cezası ile aranan A.K. (46), Kütahya Merkez Evliye Çelebi Mahallesi Çamlıca yolu üzeri yeşil alanda Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar ve Cinayet Ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan A.K. ifadesi alınmak üzere Asayiş Şubeye götürüldü.

KÜTAHYA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:40

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