Altıntaş'ta 'Akıl ve zeka oyunları' kursu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Akıl ve zeka oyunları' kursu açıldığı bildirildi.

Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Ahmet Candem, yaptığı açıklmada, ''15 öğrenci ile devam eden kursumuzda mangala ve zeka oyunlarına karşı olan ilgilerinin memnuniyetle karşılandığı ve kursun hafta içi belirli günlerde devam edecek. Akıl ve zeka oyunları kursu daha önceden aklımızdaydı. Bu yıl açma imkanı bulduk. Kursta, satranç, mangala, koridor ve daha sayamadığımız bir çok oyunu öğrencilerimizle gerçekleştiriyoruz'' dedi.

KÜTAHYA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:47

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.