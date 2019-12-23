Başkan Başer'in Sarıkamış harekatı mesajı

Kütahya'nın Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer "Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Sarıkamış’ın Türk toplumunun her kesimini derinden etkileyen destansı acı bir hatıra olduğunu belirten Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, ''Sarıkamış harekâtı Türk Milletinin vatan aşkının simgesi, Ülkü uğruna azmin, inancın, adanmışlığın eşsiz timsali, yokluğa kafa tutan, 50 dereceye düşen soğukta kırılan, soğuk ve buzlu rüzgardan etleri dökülen, amansız ve acımasız şartlara göğüs geren, her şeyin bittiği noktada bu kez dizanteri ve tifonun pençesinde can çekişen, bu şartlar altında dahi ölümün üzerine koşan Mehmetçiğin Allahu Ekber Dağlarında kar üzerine son nefesi ile fedakarca yazdığı, yıllarca unutulmayan büyük bir kahramanlık destandır.

Bu destan, “Birinci Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde yaşanan ilk ve en büyük kara harekâtı olarak tarihe geçen Sarıkamış Harekâtı, zor hava şartlarına aldırmadan vatanları için donarak can veren 90 bin askerimizin 3 bir yandan memleketimizi işgal eden Ruslardan kurtarabilmek için canlarını siper edip o dondurucu tipide üzerlerinde yazlık kıyafetler, ayakları çarıksız bir şekilde yola çıkarak şahadete erdikleri bir hadise olarak hafızalarımıza kazınmıştır.

1914 yılında Sarıkamış Harekatı sırasında Ruslarla mücadele etmek için Kafkas Cephesindeki birliklerin çetin kış koşullarında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olmasının 105. yılında şehitlerimizi rahmetle anıyorum'' dedi.

KÜTAHYA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:41

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