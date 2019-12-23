Lise öğrencileri Dumlupınar'ı ziyaret etti

Kütahya Ali Güral Lisesi 9. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri, Dumlupınar Kaymakamı ve ilçede bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu’nu makamında ziyaret eden öğrencilere Ali Güral Lisesi Müdür Yardımcısı Ramazan Dingeç ve İngilizce öğretmeni Derya Depe eşlik etti.

Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''Kuruluşun ve kurtuluşun topraklarına ziyaret eden Ali Güral Lisesi öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Onlar bizlere Dumlupınar'ın tanıtım elçileri olacaklarını belirttiler. Bu bizi çok memnun etti'' diye konuştu.

KÜTAHYA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:41

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