70 yıllık meslek aşkı 85 yaşındaki İlyas Aksoy, çıraklıkla başladığı terziliği usta olarak 60 yıldan bu yana devam ettiriyor. ...

Kütahya’nın Simav ilçesinde yaşayan İlyas Aksoy, 70 yıl önce çıraklıkla başladığı terziliği usta olarak 60 yıldan bu yana devam ettiriyor.

1949 yılında çırak olarak başladığı terzilik mesleği için 1960 yılında Simav’da dükkan açtığını belirten 85 yaşındaki İlyas Aksoy “ 1960 senesinden bu yana mesleğimi devam ettiriyorum. Yaşım 85 olmasına rağmen mesleğimi sevdiğim için bırakamadım. Dostlarımın desteği ile halen devam ediyorum” dedi.

Diktiği elbiseleri el emeği göz nuru olarak anlatan terzi Aksoy “Elbise dikimi için, müşteri tarafından önce kumaş beğenilir. Daha sonra ilk ölçüyü alırız, prova için gün veririz. Birinci ve ikinci provalardan sonra, belirtilen güne kadar elbiseyi yetiştirmeye çalışırız. Bir zamanlar terzilik, en güzide, en sevilen ve sayılan bir meslekti. Bayramlara 1 ay kala, işlerimizi planlardık. Ancak hatırı kırılmayacak kişiler geldiğinde, onları geri çeviremiyorduk. Simav’da 7080 terzi vardı. 1960 yılların başında, Ben Simav’daki terzilerin en genciydim. Ancak 85 yaşıma girdiğim şu günlerde Simav’ın en yaşlı terzisi ben kaldım” şeklinde konuştu.

Emekli öğretmen Mehmet Yıldırım “1970 yılından bu yana elbise diktiriyorum. İlyas usta dayımız olduğu için takım elbiselerimizi o’na diktiriyorduk. Elbiselerimizdeki yama işlerini dahi dayımıza yaptırdık” diye konuştu.

KÜTAHYA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:47

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.