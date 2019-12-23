Hisarcık'ta balıkçıl kuşları ilgi odağı

"O benim sünnetim değildi"

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kocaçay kenarlarını mesken tutan bir grup balıkçıl kuşu meraklıların ve fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

Ova mevkiinde Kocaçay kenarında görülen balıkçıl kuşları meraklıların ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Fotoğrafçılar sürekli yer değiştiren balıkçıl kuşlarını görüntüleyebilmek için büyük uğraş veriyorlar.

Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Ali Köse, Kocaçay kenarında sonbahar, kış aylarında görülen, havaların ılıman geçmesiyle sayıları her geçen yıl artan balıkçıl kuşlarının sazlıklardaki balık ve kurbağalarla beslendiğini söyledi.

KÜTAHYA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:41

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