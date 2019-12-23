DPÜ’de 'Grafikerleri basın sektöründe neler bekliyor’ konulu söyleşisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dumlupınar Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yasin Pehlivangil’in konuşmacı olarak katıldığı, “Grafikerleri basın sektöründe neler bekliyor” konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Güzel Sanatlar Fakültesindeki Kırmızı Salonda düzenlenen söyleşiye konuşmacı Dumlupınar Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yasin Pehlivangil'in yanı sıra Güzel Sanatlar Dekan Vekili Prof. Dr. Levent Mercin, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Söyleşide, basın ve grafikerliğin birbirinden ayrılamaz bir bütün olduğuna değinen Yasin Pehlivangil, ”Basın kendi içerisinde duyusal, görsel ve hem duyusal hem görsel olmak üzere üçe ayrılıyor. Bizim için gazetenin çıkmasında muhabirimiz kadar grafikerlere de ihtiyacımız var. Hepiniz mezun olduktan sonra grafiker olacaksınız. Ancak piyasa çok zorludur. Sizin mezun olan grafiker arkadaşlarınızdan bir farkınız olması gerekiyor. Basın sektöründe çalışacak arkadaşlar için habere aşinalık, fotoğraf çekmek sizi öne çıkaracaktır. Türkiye’de bölüm dışı çok grafiker var. Birçok kurum ve kuruluşta grafikere ihtiyaç var ve buraları dolduracak olan da sizlersiniz ama bu kadroları maalesef başka bölümlerdeki insanlar dolduruyor. Bunun için sizin farklılıklarınız ile öne çıkmanız gerekiyor. Dünyayı takip etmeniz gerekiyor, grafik ile ilgili programlara hakim olmanız gerekiyor” dedi.



"Grafikerlik saygın bir meslektir"



Öğrenciler ile gazetelerin yakın temaslar kurmasını arzuladığını ifade eden Pehlivangil, “Türkiye’de grafikerlik dediğimiz meslek Kütahya’da tabela işi yapan, matbaa işi veya kartvizit yapan olarak görülüyor. Siz kendinizi o şekilde mi görüyorsunuz? Aldığınız eğitimler o şekilde mi? Bu imajın muhakkak aşılması gerekiyor. Dünyada grafikerlik mesleği çok saygındır. Siz yok olan bir şeyi üretiyorsunuz. Hepimizin göremediği şeyi siz görüyorsunuz. Onun için eğitim alıyorsunuz. Siz kendinizle saygın bir meslek yaptığınız için gurur duymalısınız ve diğerlerinin size bakış açısını değiştirmeniz gerekiyor" diye konuştu.

Sosyal medyada grafikerlikle ilgili alanların teknolojinin de ilerlemesiyle hızla arttığını ifade eden Pehlivangil, "Siz bu artan hıza ne kadar ayak uydurabiliyorsunuz? Radyoda bile grafikerlere ihtiyaç var. Radyonun sosyal medya hesapları, kendi tasarımları, kurumsal kimlik çalışmalarında grafikerlere ihtiyaç var. Zorunlu stajları sadece gelip gitmek olarak görmeyin. O stajın hakkını verin. Hangi kurum ve kuruluşta çalıştığınızın önemi yok. Kurum ve kuruluşu ilk başta öğrenin ve kurumun reflekslerine göre hareket edin. Gazetemizin de öğrenci arkadaşlardan öğreneceği şeyler var. Onların da bizlerden olacak" şeklinde konuştu.



“Biz sesimizi size ulaştıramıyoruz”



Pehlivangil, "Öğrenci arkadaşlar gazetelere uğrayarak çalışma ortamlarını görebilirler. Yerel gazetelerin bilinirliğindeki problem aslında bizde. Biz sesimizi size ulaştıramıyoruz. Üniversitenin çeşitli kısımlarına 23 tane gazetemiz geliyor. Okuduğunuz zaman da haberler ilginizi çekmeyebilir. Siz gibi genç arkadaşlarımızın fikirleri bizim için çok önemli bizde bu fikirleri gazetemize taşıyarak aramızdaki bağı kuvvetlendireceğimize inanıyorum. Biz gazetemizde Kampüs isimli sayfa yaptık. Biz burada üniversiteli arkadaşlarımıza yer verdik. Biz yazar ve çizerleri barındıran bir sayfa yapmak istedik. Öğrencilere her zaman kapımız açık ve bu fırsatları değerlendirmeniz sizin yararınıza olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

Söyleşide Dekan Vekili Prof. Dr. Levent Mercin, Yasin Pehlivangil’e teşekkür belgesi sundu.

KÜTAHYA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:41

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