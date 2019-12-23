DPÜ’de 'Grafikerleri basın sektöründe neler bekliyor’ konulu söyleşisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

DPÜ’de 'Grafikerleri basın sektöründe neler bekliyor’ konulu söyleşisi

İHA

DPÜ’de 'Grafikerleri basın sektöründe neler bekliyor’ konulu söyleşisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dumlupınar Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yasin Pehlivangil’in konuşmacı olarak katıldığı, “Grafikerleri basın sektöründe neler bekliyor” konulu söyleşi gerçekleştirdi.
Güzel Sanatlar Fakültesindeki Kırmızı Salonda düzenlenen söyleşiye konuşmacı Dumlupınar Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yasin Pehlivangil'in yanı sıra Güzel Sanatlar Dekan Vekili Prof. Dr. Levent Mercin, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Söyleşide, basın ve grafikerliğin birbirinden ayrılamaz bir bütün olduğuna değinen Yasin Pehlivangil, ”Basın kendi içerisinde duyusal, görsel ve hem duyusal hem görsel olmak üzere üçe ayrılıyor. Bizim için gazetenin çıkmasında muhabirimiz kadar grafikerlere de ihtiyacımız var. Hepiniz mezun olduktan sonra grafiker olacaksınız. Ancak piyasa çok zorludur. Sizin mezun olan grafiker arkadaşlarınızdan bir farkınız olması gerekiyor. Basın sektöründe çalışacak arkadaşlar için habere aşinalık, fotoğraf çekmek sizi öne çıkaracaktır. Türkiye’de bölüm dışı çok grafiker var. Birçok kurum ve kuruluşta grafikere ihtiyaç var ve buraları dolduracak olan da sizlersiniz ama bu kadroları maalesef başka bölümlerdeki insanlar dolduruyor. Bunun için sizin farklılıklarınız ile öne çıkmanız gerekiyor. Dünyayı takip etmeniz gerekiyor, grafik ile ilgili programlara hakim olmanız gerekiyor” dedi.

"Grafikerlik saygın bir meslektir"

Öğrenciler ile gazetelerin yakın temaslar kurmasını arzuladığını ifade eden Pehlivangil, “Türkiye’de grafikerlik dediğimiz meslek Kütahya’da tabela işi yapan, matbaa işi veya kartvizit yapan olarak görülüyor. Siz kendinizi o şekilde mi görüyorsunuz? Aldığınız eğitimler o şekilde mi? Bu imajın muhakkak aşılması gerekiyor. Dünyada grafikerlik mesleği çok saygındır. Siz yok olan bir şeyi üretiyorsunuz. Hepimizin göremediği şeyi siz görüyorsunuz. Onun için eğitim alıyorsunuz. Siz kendinizle saygın bir meslek yaptığınız için gurur duymalısınız ve diğerlerinin size bakış açısını değiştirmeniz gerekiyor" diye konuştu.
Sosyal medyada grafikerlikle ilgili alanların teknolojinin de ilerlemesiyle hızla arttığını ifade eden Pehlivangil, "Siz bu artan hıza ne kadar ayak uydurabiliyorsunuz? Radyoda bile grafikerlere ihtiyaç var. Radyonun sosyal medya hesapları, kendi tasarımları, kurumsal kimlik çalışmalarında grafikerlere ihtiyaç var. Zorunlu stajları sadece gelip gitmek olarak görmeyin. O stajın hakkını verin. Hangi kurum ve kuruluşta çalıştığınızın önemi yok. Kurum ve kuruluşu ilk başta öğrenin ve kurumun reflekslerine göre hareket edin. Gazetemizin de öğrenci arkadaşlardan öğreneceği şeyler var. Onların da bizlerden olacak" şeklinde konuştu.

“Biz sesimizi size ulaştıramıyoruz”

Pehlivangil, "Öğrenci arkadaşlar gazetelere uğrayarak çalışma ortamlarını görebilirler. Yerel gazetelerin bilinirliğindeki problem aslında bizde. Biz sesimizi size ulaştıramıyoruz. Üniversitenin çeşitli kısımlarına 23 tane gazetemiz geliyor. Okuduğunuz zaman da haberler ilginizi çekmeyebilir. Siz gibi genç arkadaşlarımızın fikirleri bizim için çok önemli bizde bu fikirleri gazetemize taşıyarak aramızdaki bağı kuvvetlendireceğimize inanıyorum. Biz gazetemizde Kampüs isimli sayfa yaptık. Biz burada üniversiteli arkadaşlarımıza yer verdik. Biz yazar ve çizerleri barındıran bir sayfa yapmak istedik. Öğrencilere her zaman kapımız açık ve bu fırsatları değerlendirmeniz sizin yararınıza olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.
Söyleşide Dekan Vekili Prof. Dr. Levent Mercin, Yasin Pehlivangil’e teşekkür belgesi sundu.

KÜTAHYA

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:10
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hisarcık'ta balıkçıl kuşları ilgi odağı
YEREL HABERLER Hisarcık'ta balıkçıl kuşları ilgi odağı
70 yıllık meslek aşkı 85 yaşındaki İlyas Aksoy, çıraklıkla başladığı terziliği usta olarak 60 yıldan bu yana devam ettiriyor.
YEREL HABERLER 70 yıllık meslek aşkı 85 yaşındaki İlyas Aksoy, ...
Lise öğrencileri Dumlupınar'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Lise öğrencileri Dumlupınar'ı ziyaret etti
Başkan Başer'in Sarıkamış harekatı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Başer'in Sarıkamış harekatı mesajı
İkitaş Kanyonu'na hafta sonu ziyaretçi akını
YEREL HABERLER İkitaş Kanyonu'na hafta sonu ziyaretçi akını
Altıntaş'ta 'Akıl ve zeka oyunları' kursu
YEREL HABERLER Altıntaş'ta 'Akıl ve zeka oyunları' kursu
Resim kursuna ilgi
YEREL HABERLER Resim kursuna ilgi
Bilecik’te aranan şahıs Kütahya’da yakalandı
YEREL HABERLER Bilecik’te aranan şahıs Kütahya’da yakalandı
Doğa yürüyüşünde iki kayanın arasına sıkıştı Jandarma ve Kütahya AFAD ekipleri 3 saatte bulup kurtardı
YEREL HABERLER Doğa yürüyüşünde iki kayanın arasına sıkıştı Jandarma ...
İki günde 160 bin TL toplandı, Nurettin protezine kavuştu
YEREL HABERLER İki günde 160 bin TL toplandı, Nurettin protezine ...
Simav şehidini uğurladı
YEREL HABERLER Simav şehidini uğurladı
Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Tunç son yolculuğuna uğurlandı Anne Gülizar Tunç, "Allah şefaatinden bizleri mahrum etmesin. Şehitliği bize verdi. Nur içinde yat oğlum" diyerek evladının fotoğrafını öptü Anne Tunç, evladı ile tabutunun başında fotoğraf çekinerek veda etmek istediğini belirtti
YEREL HABERLER Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Tunç son yolculuğuna ...
Bahçeli'ye Tavşanlı leblebisi
YEREL HABERLER Bahçeli'ye Tavşanlı leblebisi
Bacağına demir saplanan çiftçi, 15 günde iyileşti
YEREL HABERLER Bacağına demir saplanan çiftçi, 15 günde iyileşti
Çini cam füzyon ile buluştu 10 yıllık Ar-Ge çalışmaları neticesinde cam füzyon tekniğinin geleneksel çiniye uygulanması ile çinilerin ömrü yüzlerce yıl uzayacak
YEREL HABERLER Çini cam füzyon ile buluştu 10 yıllık Ar-Ge ...
Gözlükçüde patlama sonrası yangın
YEREL HABERLER Gözlükçüde patlama sonrası yangın
Feci olaydan sonra hayatı normale döndü Kütahya'da, 6 ay önce ot biçme makinesinin demiri feci şekilde uyluğuna saplanan Abdullah Akyıldız sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Feci olaydan sonra hayatı normale döndü Kütahya'da, 6 ...
Yaralı uzman onbaşı, şehit oldu
YEREL HABERLER Yaralı uzman onbaşı, şehit oldu
Gediz’de işyeri yangını
YEREL HABERLER Gediz’de işyeri yangını
Kütahya'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Kütahya'ya şehit ateşi düştü
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
Su kabağından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Su kabağından uyuşturucu çıktı
Kütahya'da Hz. Mevlana’yı anma programı
YEREL HABERLER Kütahya'da Hz. Mevlana’yı anma programı
"Yeni yılda hızlı bir dönüşüme şahit olacağız''
YEREL HABERLER "Yeni yılda hızlı bir dönüşüme şahit olacağız''

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X