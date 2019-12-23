Kütahya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KÜTAHYA´nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araç sürücülerinden Musa Yavuz (78) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Hisarcık-Simav karayolu ilçe girişinde meydana geldi. Halil Öztürk idaresindeki 43 PF 243 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Musa Yavuz yönetimindeki 43 PH 045 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Musa Yavuz ve Halil Öztürk (65) ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Havva Öztürk (63) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan araç sürücüsü Musa Yavuz doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



KÜTAHYA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:41

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