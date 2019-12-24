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Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

İHA

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde öğrencilere, polislik mesleği hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde öğrencilere, polislik mesleği hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Çavdarhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi görevlileri tarafından Çavdarhisar Ortaokulu öğrencilerine, bilgilendirme yapıldı.
Okul idaresinden yapılan açıklamada, ''Çavdarhisar Ortaokulu olarak bizler öğrencilerimizin hayal kurmalarını sağlamak, hayallerini gerçekleştirmekerine , meslekleri doğru şekilde tanımalarına, yetenekleri doğrultusunda seçim yapmalarına yardımcı olmak için Çavdarhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gelen polis memurlarını konuk ettik. Konuklarımız mesleklerini nasıl tercih ettiklerini, aldıkları eğitim, çalışma koşulları, meslekte yükselme, mesleğin avantajları, dezavantajları hakkında bilgi verip öğrencilerin sorularını yanıtladılar. Bu bilgilendirici sohbet için okulumuz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

KÜTAHYA

24 Aralık 2019 Salı

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