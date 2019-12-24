DPÜ’de sınav zamanı

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) 7 güne yayılan yarıyıl sonu sınavlarının heyecanı yaşanacak.

Final olarak da bilinen yarıyıl sonu sınavları 23 Aralık tarihinden başlayarak 30 Aralık Pazartesi gününe kadar sürecek. Bölümlerde ve programlarda sınav tarihleri akademik birimlerin yönetimlerince belirlenecek ve öğrenciler sınav tarihlerini yapılacak duyuruları takip ederek öğrenebilecek.

Öğrenciler sınavlara ilişkin usul, esas ve kuralları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sayfasındaki Yönetmelikler sayfasını ve Yönergeler sayfasındaki Sınav Yönergesi adlı belgeyi inceleyerek öğrenebilecekler.

KÜTAHYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

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