Emet'te deneme sınavı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ''Destekleme ve Yetiştirme Kursları'' kapsamında deneme sınavı yapıldı.

Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Avcı, ''yaptığı açıklamada, ''Destekleme Yetiştirme Kurslarımız 20192020 eğitim öğretim yılında kıymetli öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin üstün gayretleriyle devam ediyor. DYK kapsamında öğrencilerimiz gönüllü olarak katıldıkları denemelerle kendilerini test etme fırsatını yakalıyorlar. Her deneme sonunda öğretmenlerimzile gerçekleştirdiğimiz analizler sonucunda öğrencilerimize bireysel ve grup halinde eğitim desteği vererek, hedeflerine bir adım daha yaklaşabilmeleri için tüm imkanlarımızı sefeber ediyoruz. Başta İlçe Kaymakamımız Sayın Hasan Çiçek'in ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Cöre'nin yakın ilgi ve destekleri müdürlüğümüze ve öğretmen kadromuza büyük güç katıyor. Kendilerine olan inancımızın ve samimiyetimizin farkında olan mezun öğrencilerimiz ise eskisinden daha da büyük bir azimle çalışmalarına devam ediyorlar. Sene başı durum değerlendirmesi ile aradan geçen 3 ay içinde elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, mezun öğrencilerimizin zamanla yükselen grafikleri hepimizi mutlu etmeye yetiyor'' diye konuştu.

KÜTAHYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

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