İlçe protokolü esnafları ziyaret etti

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve ilçe protokolü esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlık makamının herkese açık olduğunu dile getiren Kaymakam Abbasoğlu, bu tür ziyaretleri sık sık yapacağını ifade etti.

Dumlupınar ekonomisinde en önemli etkenlerden birinin hububat ekimi olduğunu belirten Kaymakam Abbasoğlu, ''Son yıllarda ilçede hububat ekiminde azalma olduğunu gözlemliyoruz. İlçemizde ekim yapılan alanlara alternatif arazi yol çalışmarını tamamladık. Esnaflarımızla ilçe ekonomisi adına neler yapabiliriz konularını konuştuk. Bu kapsamda ilçemizde hububat ticaretiyle faaliyet gösteren Çetin Karaduman ve Gökhan Karaduman’ı işyerlerinde ziyaret ettik'' diye konuştu.

KÜTAHYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.