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‘Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu’nu Sebahat Akpınar kazandı

İHA

Simav İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü atletizm antrenörü Milli atlet Sebahat Akpınar'ın, İzmir'de katıldığı 'Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nda birinci olduğu bildirildi.

‘Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu’nu Sebahat Akpınar kazandı

Simav İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü atletizm antrenörü Milli atlet Sebahat Akpınar’ın, İzmir’de katıldığı ‘Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu’nda birinci olduğu bildirildi.
Milli atlet ve atletizm antrenörü Sebahat Akpınar, İzmir’de 13’üncüsü düzenlenen 10 kilometrelik Cumhuriyet şehitleri ulusal koşusunu kazanmanın mutluluğunu yaşadığını, spor adına yapılan tüm etkinliklerin birer kazanım olduğunu belirtti.
Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, 23 Aralık 2019 tarihinde İzmir’de yapılan koşuda birinci olarak kupa alan Milli antrenör Sebahat Akpınar’ı tebrik ederek, sürdürülebilir başarılar diledi.

KÜTAHYA

24 Aralık 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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