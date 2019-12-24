Kütahya’da 2 ayda 19 ‘Sürü Yönetimi Elemanı’ kursu açıldı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce son iki ay içerisinde il genelinde toplam 19 “Sürü Yönetimi Elemanı” kursu açıldığı bildirildi.

Çiftçilere yönelik eğitimlerin, danışmanlık faaliyetlerinin her yıl olduğu gibi 2019 yılı içerisinde devam ettiğine vurgu yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, ”Özellikle 24 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın” ardından sürü yöneticisi desteği için yeter şartlardan 200 anaç koyunkeçi varlığının 100’e düşürülmesi ile İl Genelinde Koyun ve Keçicilik yapan çiftçilere yönelik Sürü Yönetimi Elemanı kursları Veteriner Hekimlerimiz ve Ziraat Mühendislerimizce aralıksız bir şekilde düzenlenmiştir” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak İl Genelinde düzenlenen eğitimlere katılarak çiftçileri ziyaret eden İl Müdürü Özçalık, kursiyerlere peygamber mesleği olan çobanlığın önemli bir meslek olduğunu kendisinin de çobanlık yaptığını, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğin ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu ifade ederek, “İlimize en fazla desteği hangi şekilde sağlayabilecek isek onun gayreti içindeyiz ve onun için emek sarf ediyoruz. Bu kurslar ile 3,6 Milyon TL destek ilimize gelebilecektir. İl Genelinde açtığımız 19 Kursumuza 66’sı kadın ve 657’si erkek olmak üzere toplam 723 kişi katılarak yapılan sınavlarda başarılı olmuş ve sertifika almaya hak kazanmıştır. 2019 yılı içerisinde 5 ay aralıksız SGK primlerini yatıran ve 100 baş üzeri anaç koyunkeçi varlığına sahip Sürü Yöneticisi Sertifikasına sahip yetiştiricilere 5 bin TL Sürü Yöneticisi Desteği verilecektir ” Şeklinde konuştu.

Sürü Yönetimi Elamanı kurslarının düzenlenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren kursiyerler İl Müdürü Orhan Özçalık’a teşekkür ettiler.

KÜTAHYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

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