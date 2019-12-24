Gediz’de yanan orman alanına 6 bin 500 fidan dikildi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Saruhanlar Köyünde Ağustos ayında çıkan orman yangını sonrası ağaçlandırma çalışmaları hızla tamamlandı.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yanan 5,1 Hektarlık sahada üretim işlerinin kısa sürede bitirilerek, fidanların toprakla buluşturulduğunu, 5 bin 500 adet karaçam ve 1.000 adet fındık fidanı dikilen sahada aynı zamanda tel çekme işlerinin de tamamlandığını söyledi.

Keskin, Orman Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar kapsamında yangından dolayı zarar gören alanların aynı yıl içinde ağaçlandırılarak, orman varlığının yok olmasına izin verilmediğini belirterek,“ Orman

yangınlarına karşı verdiğimiz etkin mücadelenin yanı sıra yangınlardan etkilenen sahalarımızı en geç 1 yıl içinde ağaçlandırarak da bu mücadeleyi sürdürüyor ve yarınlarımıza yeşili emanet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Saruhanlar köyünde Ağustos ayında çıkan yangın sonrası yaptığımız çalışmalar ile sahamızı yeniden doğaya kazandıracağız. Sahanın eski yeşil günlerine bir an önce dönmesi için emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

KÜTAHYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

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