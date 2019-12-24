Kütahya’da ortaokul öğrencilerine ‘Afete Hazır Okul’ eğitimi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Merkez Alayunt Ortaokulu öğrencilerine “Afete Hazır Türkiye” Projesi kapsamında “Afete Hazır Okul” eğitimi verildi.

Afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar olmak üzere 3 temel başlık altında toplanan eğitimde, yapısal ve yapısal olmayan riskler, bunları azaltmanın yolları, afet öncesi buluşma alanlarının belirlenmesi, afetlerden sonraki ilk 72 saate hazırlıklı olmak için ihtiyaç malzemelerinden oluşan afet çantası hazırlamanın önemi, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler detaylı olarak ele alındı.

KÜTAHYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

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