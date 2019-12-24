Müdür Başyiğit, ‘Aile Eğitimi’ programına katıldı

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde “Aile Eğitimi” programına katıldı.
Müdür Başyiğit ve Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret gerçekleştirerek "Aile Eğitimi Programı'na katıldılar. Başyiğit, daha sonra okulda incelemelerde bulundu. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Başyiğit, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir süre görüştü.
KÜTAHYA
24 Aralık 2019 Salı
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