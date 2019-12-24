Müdür Başyiğit, ‘Aile Eğitimi’ programına katıldı

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde “Aile Eğitimi” programına katıldı.

Müdür Başyiğit ve Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret gerçekleştirerek "Aile Eğitimi Programı'na katıldılar. Başyiğit, daha sonra okulda incelemelerde bulundu. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Başyiğit, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir süre görüştü.

KÜTAHYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.