Tren raylarında parçalanmış kadın cesedi bulundu

Kütahya'da demiryolu üzerinde parçalanmış bir kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, polise Bahçelievler Mahallesi Bölücek hemzemin geçidi yakınlarındaki demiryolu rayları üzerinde ceset olduğunu ihbarı yapıldı.

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucu parçalanmış cesedin 30 yaşlarında bir bayan olduğunu tespit edildi.

Ceset daha sonra otopsi için Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, kimliği henüz belirlenemeyen kadının ölümüyle alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı.

KÜTAHYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

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