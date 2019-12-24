"Belediye Kütahyaspor mutlaka hak ettiği yerde olacaktır"

Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Cahit Özel ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Ceyhun, Belediye Kütahyaspor'un hak ettiği yere gelebilmesi için yoğun bir çaba sarf edeceklerini ifade etti.

Ceyhun, "Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Cahit Özel ve yönetim kurulu 'hayırlı olsun' ziyaretimize geldiler. Kütahyasporumuzun genel durumu ile ilgili istişarelerde bulunduk. Kütahyasporumuzun hakkettiği yere gelebilmesi için birlik ve beraberlik içinde tüm hemşehrilerimizle her zaman destekçisi olacağız.Kütahyasporumuzun Yönetim Kuruluna, ziyaretleri için teşekkür ediyor; çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

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