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KÜTAHYA´da, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı.

Sultanbağı Mahallesi Sultanbağı Caddesi üzerinde bulunan özel halk otobüsü durağında bırakılan çantayı görenler, içinde bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Şüpheli çanta, özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Şüpheli çantanın içinden kullanılmış kıyafetler çıktı.



KÜTAHYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

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