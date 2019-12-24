Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen biri kadın 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, KütahyaTavşanlı Karayoliu Yoncalı bölgesi civarında il dışından gelerek uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, plakası belirlenen araca takibe aldı.

Şüpheliler ile polis arasında 4 kilometrelik kovalamaca yaşandı ve Ş.C., M.C., O.Ç. ve Ö.B. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar esrar çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

KÜTAHYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

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