Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'den Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti

AK Parti Kütahya Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.
Ceyhun, tebrik ziyaretinden dolayı Erenler'e teşekkür etti.
Erenler de, "AK Parti Kütahya İl Başkanımız SebahattinCeyhun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledim. Rabbim, ilimize ve AKParti’mize güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin" dedi.
KÜTAHYA
24 Aralık 2019 Salı
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