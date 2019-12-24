Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline ‘Temsil ve Protokol Yönetimi’ konulu eğitimi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile kurum ve okul idarecilerine ‘Temsil ve Protokol Yönetimi’ konulu eğitim verildi.

Devlet Protokolü ve Kurumsal Nezaket Uzmanı İhsan Ataöv; Hezar Dinarî Kültür Merkezi'nde, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, Millî Eğitim Şube Müdürleri, Kurum Müdürleri ve personelleri, Müdürlüğe bağlı kurum ve okul idarecilerinin katıldığı konferansta, "Temsil ve Protokol Yönetimi" konulu eğitim verdi.

Milli Eğitim personeli ile kurum ve okul idarecileri İhsan Ataöv'ün etkileyici anlatımı ile protokol kuralları konusunda bilgilerine yeni bilgiler eklediklerini ifade ettiler.

KÜTAHYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

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