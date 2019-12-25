Devlet Hastanesinde 25 yıldır görev yapan personellere teşekkür belgeleri verildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde 25 yıldır görev yapan personellere teşekkür belgesi verildi.

Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara, yaptığı açıklamada, ''Hastane yönetimi olarak 25 yılını dolduran çalışma arkadaşlarımıza, uzun çalışma hayatlarında göstermiş oldukları samimi, özverili ve başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek uzun yıllar başarılarının devamını diledik ve belgelerini verdik. 25 yılını dolduran fakat rahatsızlığından dolayı tedavi gören personelimiz Kemal Peker’e belgesini evinde ziyaret ederek verdik. Ayrıca sağlık durumu hakkında bilgi aldık'' diye konuştu.

KÜTAHYA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:41

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