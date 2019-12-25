Şampiyonluk maçı öncesi başkanlardan dostluk ve fair-play çağrısı

Kütahya Amatör liginde mücadele eden Altıntaş Belediye Gençlikspor ile Çavdarhisarspor başkanları, şampiyonun belli olcağı son hafta maçı öncesi bir araya geldiler ve sporda dostluk ve fairplay çağrısında bulundular.

İki komşu ilçenin karşılaşacağı ve bölge derbisi olarak adlandırılan maç öncesi, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve Çavdarhisarspor Başkan yardımcısı Ferhat Demir bir araya geldi. Belediye Kütahyaspor Başkanı Cahit Özel’inde bulunduğu buluşmada birbirlerine başarılar dileyen iki kulüp idarecisi, hafta sonu oynanacak ve şampiyonun belirleneceği maç öncsi birbirlerine başarılar dilediler ve taraftarlara dostluk ve fairplay çağrısında bulundular.

KÜTAHYA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:41

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