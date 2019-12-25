İlkokul öğrencilerine göz muayenesi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde öğrenciler, Aile Sağlığı Merkezi çalışanları tarafından göz muayenesinden geçirildi.

Şaphane İlkokul Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ''Öğrencilerimiz sürekli göz muayenesi olmadıkları için şaşılık, miyop ve hipermetrop gibi problemler fark edilmiyor. Bu durum da çocukların derslerini olumsuz etkiliyor. Erken fark edilmediğinden geri dönüşümü olmayan görme kayıpları oluşuyor. Buna göz tembelliği deniliyor. Tahtayı göremeyen ve arkadaşın defterinden dersi izleyen öğrenciler var. Bunları tespit etmek için yapılan göz muaynesi oldukça faydalı oldu. Sorunlu olan öğrencilerimiz tespit edildi ve gerekli tedavilerine başlanacak'' diye konuştu.

KÜTAHYA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:41

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