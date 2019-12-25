'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu' sertifikalı köy okulunda etkinlikler

Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul sertifikası sahibi Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar İlk/Ortaokulu’nda öğretmen ve öğrenciler örnek etkinlikler gerçekleştiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Beyaz Bayrak ile Beslenme Dostu Okul Programı" kapsamında çalışmalarını yürüten Kutluhallar ilk/Ortaokulu’nda her hafta Salı süt içme günü, Çarşamba spor yapma günü, Perşembe ise meyve yeme günü olarak belirlendi.

Yapılan faaliyetlerle ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Salim Teoman Okuş “ Okul olarak geçen sene Beyaz Bayrak sertifikası almıştık. Bu yıl “Beslenme Dostu Okul Programı” kapsamında hazırladığımız plan çerçevesinde çocuklarımızın daha temiz bir ortamda eğitim görmesi ve öğrencilerimizde sağlıklı yaşam bilinci oluşması adına belirlediğimiz günlerde etkinliklerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

KÜTAHYA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:48

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.