Başkan Sebahattin Ceyhun: "Şimdi aşkla daha çok çalışma vakti"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti'li Belediye Meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantı sonra konuşan Ceyhun, "Şimdi aşkla daha çok çalışma vaktidir" dedi.

Başkan Ceyhun, "Belediye Meclis üyelerimiz ile tanışma, istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik.Aldığımız kararların şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Şimdi vakit; sevdalısı olduğumuz şehrimiz ve ülkemiz için yüksek bir sorumluluk bilinci ve ilk günkü aşkla daha çok çalışma vaktidir. Rabb'im birlikte hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin" diye konuştu.

KÜTAHYA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:41

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