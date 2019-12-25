Belediye Kütahyaspor, futbol camiasıyla 'birlik beraberlik' toplantısı düzenledi

Belediye Kütahyaspor ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısında, amatör kulüp başkanları bir araya gelerek, birlik beraberlik ve dayanışma mesajları verdiler.

Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Seyitömer Belediye Başkanı Halil Öztürk, Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Cahit Özel, Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz, Kütahya TÜFAD Başkanı Prof. Dr. Mehmet Acet, Futbol İl Temsilcisi Nuri Ercura, İl, İlçe, mahalle ve köy takımları yöneticileri katıldı.



“Toplantıda birlik beraberlik ve dayanışma ön plana çıktı”

Birlik beraberlik ve dayanışmanın ön plana çıktığı toplantıda, Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Kütahyaspor kulübüne büyük katkıları bulunan Abdullah Damcı ve Başkan Cahit Özel tarafından 9 Temmuz'dan bugüne kadar gelen süreçte, tesisleşme, kurumsallaşma ve markalaşma adına yapılan faaliyetlerle ilgili bilgiler verilerek, alt yapıya gösterilen önem ve yatırımlar aktarıldı. Amatör takımlardaki Kütahyalı gençlerin önünü açacak, onların hedef olarak görecekleri profesyonel liglerde kalıcı bir takım oluşturmak için çalıştıklarını ifade ettiler.

Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz, Kütahya TÜFAD Başkanı Prof. Dr. Mehmet Acet, Futbol İl Temsilcisi Nuri Ercura ve amatör kulüp başkanları yaptıkları konuşmalarda, Belediye Kütahyaspor'a başarı temennisinde bulunup, Kütahya futbolunun sıkıntılarını ve çözüm önerilerini dile getirerek, daha da başarılı olmanın formüllerini masaya yatırdılar. Amatör futbolun, yöneticilerin yaptıkları maddi ve manevi fedakarlıklarla ayakta kaldığına vurgu yapılarak, tesis, saha ve diğer ihtiyaçların kulüplere kazandırılması konusunda atılacak adımlar hakkında fikir birliği sağlandı.

KÜTAHYA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:41

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