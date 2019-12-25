Köy evinde esrar ele geçirildi; baba ve oğlu gözaltına alındı

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KÜTAHYA´nın Altıntaş ilçesinde jandarma ekiplerince ihbar üzerine arama yapılan bir köy evinde 1 kilo 660 gram esrar ele geçirildi. Evdeki baba ve oğlu gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıntaş ilçesindeki Akçaköy´de oturan S.C.´ye ait köy evinde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla evde arama yapan jandarma ekipleri 1 kilo 660 gram kubar esrar ile 110 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.C. ve oğlu T.C. geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. Soruşturma sürüyor.



KÜTAHYA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:41

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