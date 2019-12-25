"Cumhur ittifakının en güzel temsil edildiği il Kütahya'dır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, 2019 yılı değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada; Son dönemde birileri gelecek adı altında yeni oluşumlarda birliktelik yaptığına işaret ederek,” Bunların geçmişleri ne ki? Gelecekleri ne olsun. Aziz milletimiz bunların kime ve neye hizmet ettiğini çok iyi bilmekte” dedi.

Konuşmasının başında, “Milletimiz topyekün mücadelenin içerisinde” diyen Ferhan Yıldırım, ”Özellikle Barış Pınarı harekatında verdiğimiz şehitleri de rahmetle anarken, biz milletimizle topyekün mücadele ederken, birilerinin ne çabaların içerisinde olduğunu izlemekteyiz. İşte son dönemde görüyorsunuz birileri gelecek adı altında yeni oluşumlarda birliktelik yapmaktadır. Bunların geçmişleri ne ki? Gelecekleri ne olsun. Aziz milletimiz bunların kime ve neye hizmet ettiğini çok iyi bilmekte. Dolayısıyla hiçbir tereddüde ve endişeye mahal yok. Allah’ın izniyle Cumhur ittifakımız sayesinde aziz milletimiz sorunları birer birer aşacaktır” şeklinde konuştu.



“50 yıllık tarihimizde bir ilke imza attık"



2019 yılını değerlendiren Yıldırım, “Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatları 31 Mart Yerel Seçimlerinden başarıyla çıkmıştır. Kütahya’da mevcut olan belediye sayısı ve İl Genel Meclisi sayımızı arttırarak Kütahya’da 50 yıllık tarihimizde bir ilke imza atarak merkez belediyemizi kazandık. Bundan sonrasında vebal ve sorumluluk sahibiyiz. Seçilmiş Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Üyelerimize güvenimiz tamdır. Her birisi Allah’ın izniyle alınlarının akıyla bu işi başaracaktır. Bizlerde teşkilatımız ile birlikte bu yapılan çalışmaların takipçisi olacağız. Milletvekilimiz seçildiği günden bu güne kadar özellikle bir şey için uğraşıyor. Değerli dava arkadaşlarım; Baktığımız zaman Kütahya’nın tanıtımı için üstün bir çaba ve gayret sarf etmekte, kendisine yapmış olduğu çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Belediye Başkanımız seçildiği günden bu güne dek özellikle genç nüfusu Kütahya’ya kazandırmak ve Kütahya’mızın kaybetmiş olduğu nüfusu yeniden çoğaltma adına bir kampanya başlatmış durumda. Bunların tamamı Kütahya’mız için. 2018 ve 2019 seçimlerine baktığımız zaman Kütahya’da aslına bakarsanız çok güzel bir tablo oluştu. Cumhur ittifakının en güzel temsil edildiği bir il haline geldik. Gerek bizim milletvekilimiz, gerek AK Parti Milletvekilleri Kütahya’yı Mecliste temsil ediyor. Aynı şekilde yereline baktığımız zaman şu an Kütahya Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi belediyesinin idaresinde. İl Genel Meclisine baktığımız zamansa AK Partinin idaresinde. Onlarda çalışmalarını güzel bir şekilde yapmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.



“2020'yi Kütahya’nın yılı ilan edelim”



Bu birlikteliği ahenge dönüştürmeleri gerektiğine ifade eden Başkan Yıldırım, ”Diğer siyasi partilerin temsilcilerine de buradan seslenmek istiyorum; 2020 yılını Kütahya’nın yılı ilan edelim. Gelin bu şehrin en büyük sorunu olan işsizliğe hep birlikte bir çözüm bulalım. Bizler burada mücadele ediyoruz, onlar da tabi ki mücadelelerini veriyorlar, ama gelin bunu birlikte sağlayalım. Kütahya çok farklı zenginlikleri barındıran bir şehrimiz. Bu zenginlikleri değerlendirelim. Kütahya’mızı 2020 yılında Termal Turizmin başkenti olacak şekle dönüştürelim. Ardı ardına oteller açılıyor. Artık bizim Kütahya olarak bir şeyin üzerine yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun başını da Termal Turizm çeksin. 2020 yılında hep birlikte termal üzerine yoğunlaşarak çalışmalarımıza devam edelim” diye konuştu.

KÜTAHYA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:41

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