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Yangında tüm eşyaları kül oldu

İHA

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangında büyük hasar gören evdeki tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Emet ilçesi Çayavi mevkisinde Halil Dağlar’a ait evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Emet Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Maddi hasar gören evin sahibi Halil Dağlar, ''Akşam yüksek voltaj gelip gitmesinden dolayı dondurucunun motoru yandı. Son dönemde sık sık yüksek voltaj gelip gitmesi oluyor. Gece giderek evde tüm fişleri emniyet durumuna getirdim. Buna rağmen çıkan yangında tüm eşyalarım kullanılamaz hale geldi'' dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA

25 Aralık 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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