Kaymakam Abbasoğlu: Köylerimizin sorunları önceliğimizdir

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, ilçeye bağlı Kızılcaköy’ü ziyaret etti ve devam eden çalışmaları inceledi.

Kaymakam Abbasoğlu, ziyaret kapsamında köy camiine yapılan ve kaba inşaatı tamamlanan şadırvan’da ve köyün bazı kısımlarında incelemelerde bulundu. Köylerin sorunlarının her zaman önceliklileri olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Kızılcaköy ve Selkisaray arası grup köy yolunda incelemelerde bulunan Kaymakam Abbasoğlu’na İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk, Özel İdare Müdürü Kalender Yapıcı ve Birlik Müdürü Ahmet Yeter’ de katıldı.

Daha sonra ilçe Kaymakamı Abbasoğlu ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz günlerde vefat eden, ilçeye bağlı Kızılcaköy vatandaşlarından Dudu Işık eşi merhum Mustafa Işık’ın ailesine ve Yaşar Akgün’ün eşi merhum Elif Akgün’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

KÜTAHYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:49

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.